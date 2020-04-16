За две недели в Москве оштрафовали 107 заражённых нарушителей карантина

https://static.news.ru/photo/49931530-7fef-11ea-b4e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы за две недели сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано 110 случаев нарушения карантина со стороны людей с диагностированным коронавирусом. Из задержанных граждан 107 были оштрафованы.

Об этом 16 апреля журналистам рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он напомнил, что подписанный мэром Москвы Сергеем Собяниным закон об ужесточении наказания за нарушение карантина действует со второго числа текущего месяца.

С момента ужесточения ответственности уже 107 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 428 тыс. рублей, — цитирует Данчикова ТАСС.

Начальник главного контрольного управления столицы также подчеркнул, что задержанных поместили на принудительное лечение в обсервационные центры, которые находятся в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов оштрафовали в Москве 213 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Сумма штрафа составила около четырёх тысяч рублей.