https://static.news.ru/photo/76408ac0-2713-11ea-a420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число иностранных студентов в России с 2010 года увеличилось в два раза.

Об этом говорится в докладе «Государственные программы образовательной мобильности в разных странах». Как передают « Известия » данные из него, в 2019 году поток иностранных студентов увеличился до 327,6 тысячи человек.

Последние десять лет число студентов из-за границы постоянно растет, — заявила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Она также отметила, что в данный момент за рубежом обучение проходят около 70 тысяч россиян. В РФ студенты приезжают в основном из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Торговой палаты США в России Алексис Родзянко поведал о том, что студенты из РФ стали чаще сталкиваться с невыдачей американских виз в учебных целях. По его словам, основной причиной является «сомнительное происхождение денег у родителей».