Число иностранных студентов в России с 2010 года увеличилось в два раза.
Об этом говорится в докладе «Государственные программы образовательной мобильности в разных странах». Как передают «
Последние десять лет число студентов из-за границы постоянно растет, — заявила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.
Она также отметила, что в данный момент за рубежом обучение проходят около 70 тысяч россиян. В РФ студенты приезжают в основном из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Торговой палаты США в России Алексис Родзянко поведал о том, что студенты из РФ стали чаще сталкиваться с невыдачей американских виз в учебных целях. По его словам, основной причиной является «сомнительное происхождение денег у родителей».
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