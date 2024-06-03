За что дачника могут посадить в тюрьму в 2024-м? Топ-8 нарушений

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В СМИ обсуждают норму административного кодекса, которая предусматривает штраф до 2 тысяч рублей за торговлю овощами с огорода без регистрации ИП. Это одно из множества ограничений, которые действуют для дачников. За нарушения некоторых из них садоводы могут получить тюремные сроки. О действующих запретах — в материале NEWS.ru.

Почему нельзя продавать картофель с огорода

Дачнику грозит штраф за продажу картофеля и других овощей со своего участка без соответствующей государственной регистрации. Взыскание составляет от 500 до 2 тысяч рублей за торговлю урожаем, если владелец огорода не являеся индивидуальным предпринимателем.

Как рассказал в интервью BFM.ru управляющий юридической компании «Уваров и партнеры» Сергей Уваров, контроль за исполнением нормы административного кодекса возложат на полицию. Он полагает, что сотрудники правоохранительных органов будут проводить рейды по основным местам продажи сельскохозяйственной продукции и запрашивать на нее документацию.

Юрист Сергей Ефимов в разговоре с NEWS.ru сообщил, что дачников могут начать в массовом порядке привлекать к административной ответственности.

«В зоне риска окажутся многочисленные бабушки, которые сидят у магазинов и торгуют клубникой, помидорами, луком и укропом со своих огородов. Полицейские вправе составлять протоколы, после чего принимать решения по таким делам будут суды», — объяснил собеседник NEWS.ru.

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Могут ли оштрафовать за сорняки на участке

Дачников могут оштрафовать, если полицейские найдут на их участках заросли борщевика.

Собственникам земли, которые нарушают правила борьбы с растениями-сорняками, грозит наказание по статье 10.1 КоАП РФ. Например, за сорняки, превышающие высоту забора, физлицо могут оштрафовать на 300–500 рублей.

Юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова подтвердила, что на федеральном уровне за такое нарушение предусмотрен штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей. Как правило, речь идет о борщевике Сосновского, который может вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже. Ранее растение культивировалось в СССР как силосное.

По словам Локтионовой, власти регионов могут устанавливать собственные санкции. В частности, в столице за отказ истреблять борщевик дачникам грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. В Московской области с 1 марта вступили в действие новые штрафы за это нескошенное растение, которые составляют для физлиц от 20 до 50 тысяч рублей, подчеркнула член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Посадят ли в тюрьму за выращивание наркосодержащих растений

За выращивание наркосодержащих растений на даче садоводам грозит не только серьезный штраф, но и уголовная ответственность. Также под запрет подпадают грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин.

К числу таких растений относятся: ипомея трехцветная (вьюнок), банистериопсис каапи, голубой лотос, диплоптерис кабрерана, ибога, кактус, содержащий мескалин, кат, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный, мимоза хостилис, митрагина прекрасная, психотрия зеленая, роза гавайская, шалфей предсказателей, а также эфедра.

Если полицейские найдут в саду более десяти подобных растений или грибов, то его владелец может оказаться за решеткой на срок до двух лет. За выращивание «культур» «в особо крупном размере» дачнику грозит до восьми лет заключения.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Что грозит дачнику за сбор краснокнижных грибов и растений

В октябре 2023 года вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконный сбор растений и грибов (в том числе на дачном участке. — NEWS.ru), занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ. Физическим лицам за подобное нарушение может грозить штраф до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до четырех лет. Незаконное приобретение или продажа краснокнижных грибов и растений карается штрафом до 1,5 млн рублей и тюремным заключением на срок до пяти лет.

Можно ли жарить шашлыки и сжигать мусор на участке

Огородники обязаны соблюдать правила противопожарного режима при приготовлении пищи. Согласно действующим нормам, разводить огонь для готовки в мангале можно только в том случае, если он расположен не ближе 5 метров от дома. Кроме того, костер можно разжигать не ближе 50 метров от здания, 30 метров — от лиственных деревьев, 100 метров — от хвойных.

За нарушения дачнику грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Если в регионе введен особый противопожарный режим, то огороднику придется заплатить до 20 тысяч рублей.

Кроме того, дачникам следует сжигать мусор в соответствии с особыми правилами. В радиусе десяти метров вокруг места для разведения костра территория должна быть очищена от сухой травы, валежника и отделена противопожарной полосой шириной не менее 0,4 метра. Согласно действующим нормам, нужно выкопать яму глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не менее метра или разжечь огонь в металлической емкости с крышкой.

Сжигать мусор полностью запрещено в нескольких случаях: если участок расположен на торфяных почвах; при установлении особого противопожарного режима; под кронами деревьев хвойных пород, а также при сильном ветре.

Кроме того, дачник обязан иметь при себе «средства пожаротушения для локализации и ликвидации горения», а также телефон для вызова пожарной службы в случае необходимости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой штраф грозит дачнику за отказ от утилизации отходов

Законодательство предписывает владельцам дач собирать и утилизировать отходы. Складывать их на участке, закапывать в землю или разбрасывать категорически запрещено. Огородников могут наказать и за оставленный строительный мусор, и за разбитые бутылки. Размер штрафа для владельцев дач за подобные нарушения составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Земельный участок может номинально числиться за собственником, однако фактически весь сезон никто не появляется на даче. В итоге земля зарастает высокой травой, которая летом высыхает, что повышает риск возникновения пожара.

Собственники обязаны использовать участки в соответствии с их целевым назначением, соблюдать все установленные государством регламенты и не допускать их загрязнения, что закреплено в статье 42 Земельного кодекса. При этом в документе не указано, какие санкции грозят садоводам за невыполнения этих требований.

Можно ли пользоваться чужим заброшенным участком

Одно из нарушений связано с так называемым самозахватом земельных участков. Как пояснил NEWS.ru юрист Сергей Ефимов, бывают случаи, когда огородники занимают заброшенные участки, на которых годами не появляются владельцы, не выращивают культуры и не ухаживают за землей.

«Однако это незаконно, ведь в любой момент собственник может появиться и потребовать вернуть ему участок. Некоторые дачники порой пытаются „откусить“ часть соседнего участка, например, сдвинуть свой забор на несколько метров. Эти действия также находятся вне правового поля и могут быть оспорены соседями в судебном порядке», — рассказал Ефимов.

Можно ли построить мастерскую на участке

Согласно действующему законодательству, земельные участки могут использоваться для личного подсобного хозяйства, но возведение на них объектов капитального строительства не разрешается.

Размещение жилого дома не выше трех этажей, выращивание сельскохозяйственных культур и размещение гаражей для собственных нужд возможно только в том случае, если огород используется «для индивидуального жилищного строительства». Это означает, что открыть магазин или, например, автомастерскую запрещено.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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