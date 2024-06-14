За четыре месяца в Москве нашли более 10 тысяч мигрантов-нарушителей МВД Москвы: за четыре месяца из России выдворили более двух тысяч иностранцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За четыре месяца более 10 тысяч иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства в Москве. Свыше восьми тысяч попали в поле зрения правоохранителей за нарушение режима пребывания и более двух тысяч — за незаконное осуществление трудовой деятельности, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По решению судебных органов выдворены за пределы РФ свыше двух тысяч иностранных граждан, 350 лиц помещено в центр временного содержания, — добавили в ведомстве.

Кроме того, за организацию незаконной миграции заведено 990 уголовных дел, а за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности иностранцев составлено более двух тысяч административных материалов, сумма штрафов по которым составила почти 100 млн рублей.

Также в столичном главке полиции добавили, что за четыре месяца в Москве были проведены проверки около шести тысяч объектов, в том числе хостелов и строительных объектов.

Ранее стало известно, что полицейским могут разрешить принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. В настоящее время такими полномочиями обладает только судья. Рассмотрение законопроекта состоится 18 июня. Изменения планируется внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.