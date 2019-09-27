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Московский регион накроют сильные дожди. Они начнутся уже в воскресенье 29 сентября и продлятся до среды, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В общей сложности за 4 дня выпадет около 40% от месячной нормы осадков.

Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды или 40% месячной нормы, — цитирует его РИА Новости .

Он отметил, что при этом погода будет достаточно тёплой, температурный фон будет выше климатической нормы. Днём ожидается температура около 15 градусов, к среде воздух может прогреться до отметки +16.

Ранее News.ru сообщал, что согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в октябре север европейской территории страны будет находиться в зоне тепла. Выше нормы воздух прогреется в Архангельской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и Ненецком округе.