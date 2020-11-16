За браконьерство задержан алтайский эколог

https://static.news.ru/photo/e68b4a44-2808-11eb-b258-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Кужлеков/sailugem.ru

Главу государственного алтайского экологического фонда «Аргут» Эрмена Суркашева задержали за браконьерство сотрудники ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба Сайлюгемского национального парка.

В пограничной зоне, рядом с Сайлюгемским национальным парком, в ходе контроля соблюдения правил пограничного режима сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай задержаны трое граждан с огнестрельным оружием, — цитируют сообщение «Новые Известия».

Суркашева с помощником задержали, когда они находились на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов-архаров, занесённых в Красную книгу. Эколог и ещё один местный житель находились в компании столичного предпринимателя.

После задержания подозреваемых в браконьерстве доставили в отдел в селе Кош-Агач Пограничного управления для проверки документов и выяснения обстоятельств. В отношении всех троих составили протоколы об административном правонарушении.

Сами задержанные заявили, что приехали охотиться не на краснокнижных архаров, а на сибирского горного козла. Однако их версию опровергли сотрудники заповедника, которые рассказали, что козероги здесь уже не появлялись лет десять.

Как писал NEWS.ru, глава Охинского района на Сахалине Сергей Гусев попался на нарушении правил охоты на уток.

По словам чиновника, вместе со своим другом он занимался добычей пернатых в общедоступных охотничьих угодьях. Когда их остановили для проверки инспекторы лесничества, выяснилось, что охотники превысили норму отстрела, составляющую пять особей в день на человека.