За 10 апреля 3,5 млн москвичей выходили из дома на более чем шесть часов

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Согласно результатам анализа данных сотовых операторов, 10 апреля в Москве 3,5 млн граждан выходили из дома на более чем шесть часов.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом также отметили, что 4,4 млн человек оставались дома, демонстрируя ответственный подход к режиму самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что более 1,3 тысячи человек оштрафованы в Москве за сутки за несоблюдение социальной дистанции в полтора метра. Эти люди собирались в группы, а также находились на улице без уважительной причины, установленной указом мэра.