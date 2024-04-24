Ювенально-собачья юстиция: как волонтеры отнимают собак у владельцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зоозащитники в стремлении сделать жизнь животных лучше иногда берут на себя функции органов опеки. Волонтеры пытаются присвоить себе четырехлапых, о которых не очень правильно заботятся. О некоторых таких случаях читайте в материале NEWS.ru.

Собаке не место на стройке

В Ленинградской области волонтеры увезли с территории стройки двух псов — немецкую овчарку и метиса. Инцидент произошел в деревне Скотное Всеволожского района. Владелец четырехлапых Андрей в комментарии «360» возмутился, что волонтеры не только по-хамски присвоили животных, но и не сразу согласились их отдавать.

«Приехали на машине водитель с женщиной-волонтером, которая у себя в соцсетях какие-то сборы объявляет. Они дернули метиса и увезли. С ней смогли связаться, сказали, что это собаки на строительном объекте, а вы их воруете. Водитель при этом сказал, что собаке уже купили лежанку и нашли другого хозяина. Я им сказал: „Ребята, вы нормальные вообще? Собака живет дома, но сейчас на объекте, потому что мне так надо, собаки охраняют территорию“. И они вернули ее», — рассказал Андрей.

20 апреля история повторилась, но уже с овчаркой и другими волонтерами. Сторож не смог убедить двух женщин, которым донесли, что собаки чуть ли не умирают от голода на стройке. Они обещали только покормить животных.

До этого в соцсетях публиковали фото псов. Также сообщалось, что их бьют и морят голодом. Собаки действительно были в нездоровом состоянии зимой после отравления, но это никак не связано с тем, как к ним относятся рабочие, утверждают на стройке.

Потеряшку не хотели возвращать женщине «с пьющим мужем»

В апреле в подмосковном Реутове волонтер три дня не отдавала собаку местной жительнице Ирине. Ее муж забыл дворняжку по кличке Василиса у входа в торговый центр «Шоколад». Спустя четыре часа волонтер сообщества «Добрый Кусака Реутов» отвязала собаку от велопарковки и забрала к себе.

Когда Ирина начала поиски питомца, она вскоре вышла на волонтера и попросила вернуть ей животное. В ответ зоозащитница заявила, что не отдаст семье Василису, поскольку они за ней не следят должным образом, а также оставили четырехлапую на улице в сильнейший шторм.

«[Заявление о краже] никто не возьмет, потому что она обычная дворняжка. <...> Вот эта Анна говорит, что собаку забрала и она ее оставит у себя. Она у меня спрашивает, есть ли у меня на нее документы. Она просто написала: „Собаку с пьющим мужем я вам не отдам“», — рассказала Ирина.

Вечером 22 апреля собака все-таки вернулась домой. Ирина опубликовала видео после прогулки с Василисой.

Девушка-курьер избивала собаку-поводыря

В феврале волонтеры в Краснодаре забрали у слабовидящей женщины лабрадора-поводыря. Очевидцы засняли на видео, как хозяйка, работавшая курьером, избила пса после того, как наткнулась на ветку.

В этом случае у недовольных поведением владелицы были все моральные основания забрать пса. Ранее центр «Собаки — помощники инвалидов», где обучают поводырей, предоставил лабрадора женщине по ее запросу. Сотрудники этого центра, узнав о произошедшем, потребовали вернуть собаку. Для пса нашли новую семью.

Алабая привязали к бамперу

В некоторых случаях попытки отнять животное у нерадивых хозяев оказываются тщетными. В Красноярске местная жительница привязала своего алабая к бамперу автомобиля и выехала на трассу, пока животное пыталось догонять авто.

Один из алабайских центров рассказал, что годом ранее соседи уже жаловались на эту горожанку, а ее пса безуспешно пытались забрать в питомник. Выяснилось, что у собаки проблемы с суставами, вызванные неправильным содержанием.

В полиции женщина рассказала, что планировала доехать до внука, чтобы тот помог ей поднять большого пса в авто. В ее планах было показать питомца ветеринару: на днях четырехлапый повредил сустав. Самостоятельно поместить пса в багажник у нее не получилось.

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