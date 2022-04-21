Ювелиры заявили, что новый закон усложняет работу отрасли

Новый российский закон о том, что предприятия ювелирной отрасли не смогут применять специальные налоговые режимы при закупке материалов, крайне усложняет работу маленьких творческих фирм или отдельных дизайнеров, заявила gрезидент Ассоциации «Национальные ювелирные бренды России» Марина Кудрина. По её мнению, работа художника или ювелира отнимает очень много времени, поэтому им некогда заниматься организационными вопросами, пишет НСН.

Во-первых, маленькая творческая фирма или дизайнер не могут содержать такое количество дополнительного персонала, который требуется, чтобы осуществить то, что требует государство от ювелиров. Это не позволяет им по-настоящему заниматься творчеством, потому что на работу художников и ювелиров требуется огромное количество времени, нет возможности заниматься дополнительно ещё организационными вопросами, — уточнила Кудрина.

Схожего мнения придерживается и коммерческий директор компании «София» Евгений Савенков. Он отметил, что после введения нового закона его компании приходится «проводить просветительскую работу среди контрагентов». По его мнению, изменения в законодательстве являются огромной нагрузкой на отрасль.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением сохранить специальный налоговый режим для субъектов МСП в ювелирной отрасли. По его мнению, спецрежим позволит сохранить тысячи рабочих мест и удержать цены на прежнем уровне.