https://static.news.ru/photo/145f38b8-1b58-11ea-a081-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдёт в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Его совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом журналистам рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он уточнил, что отпевание начнётся в 11:00.

Слова Владимира Легойды передаёт «Интерфакс».

Ранее патриарх Кирилл отреагировал на новость о смерти Лужкова. Глава РПЦ заявил, что особое место в списке заслуг экс-мэра Москвы занимает восстановление храма Христа Спасителя.

Лужков был главой столицы на протяжении 18 лет: с 1992 по 2010 год. Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков сыграл огромную роль в развитии университета.