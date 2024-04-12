Юрия Куклачева срочно госпитализировали с празднования 75-летия Юрию Куклачеву стало плохо во время празднования 75-летия в «Вегас Сити Холле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали с бенефиса «Жемчужная нить жизни», передает корреспондент NEWS.ru. Дрессировщику кошек стало плохо после выступления на сцене.

Празднование юбилея проходило в московском «Вегас Сити Холле». Сообщается, что Куклачев почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой. Он попросил стул и сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел. В этот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов) — Куклачев за него держался.

Мероприятие по случаю дня рождения артиста в настоящий момент продолжается. На сцене перед зрителями выступают дети Куклачева. Самого дрессировщика уже увезли на скорой помощи, предварительно медики поставили ему уколы. Помимо этого, в разгар шумихи сбежала любимая кошка артиста, питомицу до сих пор не могут поймать.

Незадолго до госпитализации Куклачев дал представление на сцене. На кадрах, снятых на мероприятии, артист бодро двигался, играл на аккордеоне и улыбался зрителям.

Ранее корреспондент URA.RU сообщил, что известному телеведущему Леониду Якубовичу потребовалась медицинская помощь после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. По информации издания, причиной стали боли в спине. Как пишет издание, накануне викторины телеведущий потянул спину и ему было физически трудно вести церемонию, сразу по завершении мероприятия Якубович обратился к врачам.