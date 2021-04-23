Юристы рассказали про нюансы в указе Путина о майских праздниках

https://static.news.ru/photo/739bfea2-a48b-11eb-8853-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Указ президента РФ Владимира Путина об объявлении нерабочими дней с 4 по 7 мая снова содержит нормы, не прописанные в Трудовом кодексе. В нём до сих пор нет понятия «нерабочие дни с сохранением зарплаты», отмечают юристы, опрошенные РБК.

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов считает , что при реализации последнего указа Путина придётся руководствоваться нормами, которые были введены в 2020 году в указах президента, связанных с пандемией. При этом есть один нюанс: перед майскими праздниками 2021 года органы местного самоуправления могут сами решать, кто будет работать, а кто — не будет. Прежнее исключение в указе отсутствует.

Соответственно, руководство организации должно само определить, сколько сотрудников будет работать в период с 4 по 7 мая, — пояснил Кофанов.

Указ президента не приостанавливает деятельность организаций, подчеркнул управляющий партнёр Capital Legal Services Владислав Забродин. По его словам, работодатели вправе с согласия работников продолжать работу в обычном режиме с её оплатой в одинарном размере.

Кроме того, указал Забродин, если работник в нерабочие дни находился в отпуске, то отпуск на эти дни не продлевается.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому майских праздничных дней в стране в этом году станет больше. Выходные будут длиться с 1 по 11 мая. В документе говорится, что требуется установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.