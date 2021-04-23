Юристы рассказали про нюансы в указе Путина о майских праздниках

Указ президента РФ Владимира Путина об объявлении нерабочими дней с 4 по 7 мая снова содержит нормы, не прописанные в Трудовом кодексе. В нём до сих пор нет понятия «нерабочие дни с сохранением зарплаты», отмечают юристы, опрошенные РБК.
Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов
Соответственно, руководство организации должно само определить, сколько сотрудников будет работать в период с 4 по 7 мая, — пояснил Кофанов.
Указ президента не приостанавливает деятельность организаций, подчеркнул управляющий партнёр Capital Legal Services Владислав Забродин. По его словам, работодатели вправе с согласия работников продолжать работу в обычном режиме с её оплатой в одинарном размере.
Кроме того, указал Забродин, если работник в нерабочие дни находился в отпуске, то отпуск на эти дни не продлевается.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому майских праздничных дней в стране в этом году станет больше. Выходные будут длиться с 1 по 11 мая. В документе говорится, что требуется установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.