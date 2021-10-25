Юристы рассказали о новой редакции КоАП, смягчающей условия для бизнеса

Минюст сформировал новую, третью по счёту редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Последняя версия кодекса стала значительно мягче и содержит ряд новаций, выгодных бизнесу, пишут «Ведомости».

Как пояснил юрист Павел Барышников, наиболее прорывным дополнением стало включение в кодекс «сделки со следствием» — возможности заключать соглашение с государственными органами и таким образом смягчить уровень наказания. Такие сделки могут массово применяться при общении с административными структурами.

Кроме этого, из кодекса была исключена такая разновидность наказания, как приостановление деятельности предприятий на срок от 30 до 180 дней. Теперь бизнес может «замораживаться» исключительно для выполнения обязательных требований.

Иными словами, выполнил требования — на следующий день тебя обязаны открыть, — пояснил первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

Также в новом КоАП существенно смягчены некоторые требования к бизнесу: так, административный штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей может быть заменён на предупреждение при условии, что нарушение было допущено впервые и не является грубым. Кроме того, отменяется суммирование штрафов за однородные нарушения, выявленные в ходе проверки. В новой версии конкретизированы признаки нового понятия «грубое нарушение». Под это понятие подпадают, например, нарушения коррупционной направленности, посягающие на конкуренцию и нарушения в области дорожного движения.

По данным источника, близкого к правительству, новые поправки позволяют скорректировать кодекс уже в нынешнюю законодательную сессию и оперативно снизить нагрузку на бизнес. Представитель Минэка уточнил, что в дальнейшем документ пройдёт оценку регулирующего воздействия, где у профессионального сообщества и бизнеса будет возможность высказать свою позицию.

Ранее сообщалось, что Минюст отказался повышать размеры штрафов в проекте КоАП. Решение принято с целью избежать увеличения административной нагрузки на граждан и бизнес.