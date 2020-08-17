Юристы рассказали, будут ли наказывать за татуировки АУЕ

https://static.news.ru/photo/fa7e6a12-e09c-11ea-a40a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Татуировка с аббревиатурой АУЕ (организация запрещена в России) может стать основанием для вынесения обвинительного приговора. Такое мнение высказал судебный эксперт Юрий Капштык.

Как сообщает «Газете.Ru», человек с тату АУЕ может оказаться за решёткой из-за юридической путаницы и отсутствия точной классификации опознавательных знаков движения.

Однако тут довольно слабая доказательная база. Человек мог сделать татуировку в салоне, даже не думая о том, что это может значить, — отметил юрист.

Однако, по его мнению, если татуировка содержит прямую аббревиатуру или «общепризнанные изображения», то она может служить доказательством принадлежности человека к запрещенному движению.

В свою очередь адвокат AVG Legal Алексей Гавришев считает, что наказание за такие татуировки не последует, поскольку это противоречит «общему правилу».

Ранее Верховный суд России признал популярное среди молодёжи криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистской организацией.

Как писал NEWS.ru, блогер идентифицировал американского полицейского с татуировкой «Россия», который работал на акции протеста в Техасе. Им оказался местный житель Майкл Аскью (Michael Askew), женатый на русской девушке из Хабаровска. На предплечье у офицера также выбито название города.