Юристы пояснили, могут ли магазины отказаться пустить посетителя без маски

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин рассказал, может ли магазин отказаться пустить посетителя без маски в регионах, где объявлен масочный режим. По словам эксперта, сотрудники магазина не имеют права не пустить такого посетителя, но его не станут обслуживать на кассе, пишет РИА Новости.

Сотрудники магазина обязаны предупредить покупателя о необходимости надеть маску и имеют право даже выгнать его, если он не внял этому предупреждению.

Не пустить в магазин покупателя сотрудники торговой точки не имеют права. Тем не менее они обязаны уведомить его о необходимости использовать маску, — сказал Паюшин.

Коллега юриста, адвокат Татьяна Иванова добавила, что обязанность носить маски в общественных местах закреплена в региональных нормативных актах. В каждом субъекте действует своё постановление на этот счёт, которое требует или не требует обязательного ношения масок.

Если в регионе введен такой режим, то сотрудники объектов торговли, как продавцы, так и охранники, могут попросить покинуть магазин, а в конфликтных ситуация вызвать полицию. Судебная практика в этом случае на стороне магазинов, — пояснила адвокат.

В качестве примера юрист рассказала случай из собственной практики, когда покупательница попыталась оспорить отказ обслуживания на кассе, получить компенсацию морального вреда, а в итоге суд отказал ей в иске. К тому же, сотрудники магазина вызвали полицию и женщина была оштрафована.

Юристы отметили, что речь в данном случае идёт именно о масках: шарф или высоко поднятый воротник одежды нельзя отнести к средствам защиты, потому что существуют требования к материалу, из которого изготавливают маски. При этом федеральный или региональные законы не содержат исключений: носить средства индивидуальной защиты должны все — и вакцинированные, и переболевшие, и здоровые.

Что касается посещения магазинов, если посетитель кроме того, что отказывается надеть маску, больше не совершает ничего противоправного, охрана не имеет права применять к нему физическую силу, чтобы заставить покинуть магазин.

Ранее мэрия Москвы потребовала от торговых центров подключить камеры на входах к городской системе видеонаблюдения, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима. Центры, которые не обеспечивают соблюдение масочного режима, могут быть закрыты, а сама мера позволит властям идентифицировать злостных нарушителей.