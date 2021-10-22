Юристы пояснили, могут ли магазины отказаться пустить посетителя без маски

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин рассказал, может ли магазин отказаться пустить посетителя без маски в регионах, где объявлен масочный режим. По словам эксперта, сотрудники магазина не имеют права не пустить такого посетителя, но его не станут обслуживать на кассе, пишет РИА Новости.
Сотрудники магазина
Не пустить в магазин покупателя сотрудники торговой точки не имеют права. Тем не менее они обязаны уведомить его о необходимости использовать маску, — сказал Паюшин.
Коллега юриста, адвокат Татьяна Иванова добавила, что обязанность носить маски в общественных местах закреплена в региональных нормативных актах. В каждом субъекте действует своё постановление на этот счёт, которое требует или не требует обязательного ношения масок.
Если в регионе введен такой режим, то сотрудники объектов торговли, как продавцы, так и охранники, могут попросить покинуть магазин, а в конфликтных ситуация вызвать полицию. Судебная практика в этом случае на стороне магазинов, — пояснила адвокат.
В качестве примера юрист рассказала случай из собственной практики, когда покупательница попыталась оспорить отказ обслуживания на кассе, получить компенсацию морального вреда, а в итоге суд отказал ей в иске. К тому же, сотрудники магазина вызвали полицию и женщина была оштрафована.
Юристы отметили, что речь в данном случае идёт именно о масках: шарф или высоко поднятый воротник одежды нельзя отнести к средствам защиты, потому что существуют требования к материалу, из которого изготавливают маски. При этом федеральный или региональные законы не содержат исключений: носить средства индивидуальной защиты должны все — и вакцинированные, и переболевшие, и здоровые.
Что касается посещения магазинов, если посетитель кроме того, что отказывается надеть маску, больше не совершает ничего противоправного, охрана не имеет права применять к нему физическую силу, чтобы заставить покинуть магазин.
Ранее мэрия Москвы потребовала от торговых центров подключить камеры на входах к городской системе видеонаблюдения, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима. Центры, которые не обеспечивают соблюдение масочного режима, могут быть закрыты, а сама мера позволит властям идентифицировать злостных нарушителей.