Юристы объяснили, могут ли изъять паспорт из-за переименования города Юрист Репринцев: переименование города не позволяет изымать паспорт

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Ряд жителей Екатеринбурга сообщил, что их загранпаспорта изъяли, поскольку город рождения — Свердловск — не совпадал с данными в обычном паспорте, сообщает РБК. Это не может быть основанием для изъятия документа, заявил собеседник агентства, управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев.

Все прекрасно знают: Свердловску было официально возвращено историческое имя Екатеринбург, то есть это один и тот же город. Поэтому данный факт несовпадения сведений из-за переименования города не является основанием для изъятия, — подчеркнул специалист.

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