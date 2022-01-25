Юрист объяснила, как отстоять свои права в химчистке

В химчистке сразу нужно изучить договор, чтобы при необходимости защитить свои права, предупредила юрист Светлана Кондратьева в разговоре с «МК в Новосибирске». В договоре должны быть указаны цвет одежды, состав, комплектность, фурнитура, дефекты и сроки оказания услуги.

Очень часто руководство химчистки, чтобы не нести никакой ответственности, заранее прописывает несуществующие дефекты на одежде, например ласы (следы от утюга. — NEWS.ru), и тогда получается, если сотрудники неправильно проутюжат вещь и на ней останутся ласы, то ответственности они никакой не понесут. Если сотрудник химчистки отказывается убрать несуществующие дефекты из описания или занижает процент износа, это серьёзный повод не заключать договор, — сказала Кондратьева.

Он добавила, что химчистка не несёт ответственности за испорченную вещь в двух случаях. В первом — производитель указал неверный состав или способ ухода на этикетке. Во втором же клиента письменно предупредили, что пятна могут не отстираться или вещь может потерять какие-то свойства.

Ранее генеральный директор службы прачечной и химчистки Деян Димитров рассказал о распространённых ошибках при стирке спортивной одежды. Например, её не следует стирать с кондиционером, потому что он не предназначен для тканей с водоотталкивающим покрытием.