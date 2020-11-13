Юристам чаще других удаётся достигать баланса между работой и личной жизнью

https://static.news.ru/photo/a16d019a-2705-11eb-9ab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Юристам, бухгалтерам и экономистам чаще, чем представителям других профессиональных групп удаётся соблюдать баланс между личной жизнью и работой. Об этом свидетельствует результаты исследования, проведённого специалистами сервиса Superjob.

Эксперты опросили более трёх тысяч представителей экономически активного населения России старше 18 лет. В результате выяснилось, что 58% юристов удаётся соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Об этом же балансе по ходу исследования сообщили 54% бухгалтеров и 53% экономистов.

Программисты и те, кто занимает руководящие должности, чаще других говорили о том, что работа является приоритетом для них — по 49% каждой группы. О том, что выполнение профессиональных обязанностей отнимает большую часть жизненных ресурсов, заявляли по 45% логистов и пиарщиков, в также 46% медиков.

В целом в том, что баланс между работой и личной жизнью достигнут, уверены 48% респондентов. При этом 38% из них говорят, что карьере они уделяют больше времени. Только 3% опрошенных концентрируются на личной жизни.

Чем выше уровень дохода, тем чаще россияне утверждают, что их приоритеты направлены в сторону работы и карьеры: 32% среди граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей и 43% среди тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц. За шесть лет, прошедших с момента аналогичного исследования, россияне стали чуть реже говорить о балансе работы и личной жизни (52% в 2014 году и 48% сегодня), — приводит сообщение от экспертов РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, вынужденное пребывание дома из-за пандемии коронавируса нередко становилось причиной конфликтов в семьях. Более 40% россиян признались, что стали чаще ссориться с близкими из-за бытовых вопросов.

При этом почти половину опрошенных, независимо от их пола, больше всего раздражали разбросанные по дому вещи.