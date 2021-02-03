Соболь обвинили в нарушении эпидемиологических норм на митинге

https://static.news.ru/photo/3faa47fa-66c6-11eb-9bfa-96000091f725_660.jpg Фото: sobollubo/Instagram.com

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом. — NEWS.ru) и стороннице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь официально предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм при участии в несанкционированном митинге в Москве 23 января. Об этом рассказал адвокат обвиняемой Владимир Воронин.

Моей подзащитной Соболь предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», вину она не признала, — приводит слова юриста ТАСС.

Он добавил, что была подана жалоба на решение суда о домашнем аресте его подзащитной.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет РФ вызвал Любовь Соболь для предъявления обвинения по так называемому санитарному делу.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в Москве в поддержку Алексея Навального. По этому делу Любовь Соболь была отправлена под домашний арест Тверским районным судом Москвы до 23 марта. Такая же мера пресечения была назначена главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.

Также сообщалось, что российский Верховный суд поддержал решение о взыскании с ФБК, его основателя Алексея Навального, а также его юриста Любови Соболь 88 млн рублей по иску компании «Московский школьник». Суд отклонил кассационную жалобу ответчиков, которые просили передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам.