Юрист заявил об отсутствии у Гном Гномыча психических расстройств

https://static.news.ru/photo/e9caaf10-6c55-11eb-896e-96000091f725_660.jpg Александр Плющенко Фото: gnomgnomych/instagram.com

Экспертиза, которая прошла в рамках уголовного дела о клевете, не выявила психических расстройств у сына фигуриста Евгения Плющенко, заявил юрист Александр Добровинский, представляющий интересы семьи спортсмена.

Экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, показала отсутствие у ребёнка каких-либо психических расстройств, что, собственно, и так было понятно, — отметил он.

По словам юриста, всё написанное о мальчике является ложью и было опубликовано с целью навредить его родителям. Добровинский выразил уверенность, что виновные будут наказаны за содеянное, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в декабре адвокат Анна Бутырина заявила, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, получил психологическую травму. Затем стало известно, что диагноз «синдром Аспергера» Гном Гномыча, о котором писало издание StarHit, не подтвердился.

Саша Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона и продюсера Яны Рудковской. Он с малых лет занимается фигурным катанием, выступает в ледовых шоу и имеет несколько рекламных контрактов, приносящих до 12 миллионов рублей в год.