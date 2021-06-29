Юрист заявил о соответствии обязательной вакцинации Конституции РФ

Права человека в России имеют приоритетное значение, но Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию против коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов РФ Дмитрий Липин, сообщает РИА Новости.

Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Таким образом, права именно человека, а не общества или группы лиц имеют приоритетное значение, — подчеркнул юрист.

При этом он напомнил положение Конституции, которое гласит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Ранее стало известно, что в России фактически и юридически нет принудительной вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, региональные власти требуют вакцинации для работы в некоторых отраслях, но это не принудительная вакцинация. Он отметил, что в Кремле не ждут, что все российские регионы введут обязательное получение прививки.