Юрист заявил о риске уголовного дела для журналистки с антивоенным плакатом

Журналистке Первого канала Марине Овсянниковой грозит уголовное дело за появление в эфире с антивоенным плакатом , сообщил юрист и правозащитник Илья Шаблинский изданию Pravda.Ru. В таком случае девушка может получить до трёх лет лишения свободы, отметил он.

Сейчас появилась новая статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил РФ». <...> Если ответственность будет уголовная, девушке грозит до трёх лет лишения свободы, — сказал Шаблинский.

Инцидент на Первом канале произошёл вечером 14 марта. Во время прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с антивоенным плакатом. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что девушка работает редактором телеканала. Её задержали и доставили в отдел полиции «Останкино», Первый канал начал проверку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поступок Марины Овсянниковой хулиганством. Он добавил, что этот вопрос не стоит на повестке дня Кремля.

В свою очередь Следственный комитет РФ начал доследственную проверку. Следователи выясняют наличие состава преступления в действиях журналистки. Отмечается, что административное дело в отношении девушки возбуждать не стали.