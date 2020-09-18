Юрист заявил о риске тюрьмы для близких Навального из-за вывоза улик

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Соратникам и близким оппозиционера Алексея Навального, которые могли вывезти из России бутылки со следами якобы яда, может грозить до семи лет заключения, считает глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнёры» Александр Грибаков.

Эксперт ссылается на 226.1 УК РФ, которая определяет ответственность за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и так далее, передаёт РИА Новости.

В том случае, если они знали, что бутылка содержит остатки отравляющего вещества. О какой-то ответственности, тем не менее, преждевременно говорить, поскольку дело не возбуждено, проводится только доследственная проверка, насколько я знаю из открытых источников, — сказал Грибаков.

Юрист отметил, что в недоумение приводит тот факт, что важнейшая улика была вывезена за пределы России, если это действительно произошло.

Ранее соратники оппозиционера Алексея Навального рассказали, что после произошедшего 20 августа 2020 года в самолёте, когда политику стало плохо, оставшиеся в Томске сторонники деятеля вызвали адвоката и отправились в отель, где фиксировали, описывали и упаковывали всё, что нашли. Позже основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавший перевозку оппозиционера, заявил, что бутылки с водой из номера Алексея Навального из томского отеля доставили немецким спасательным бортом в Берлин. По словам соратников Навального, немецкие специалисты в рамках расследования инцидента обнаружили отравляющее вещество «Новичок» на бутылке воды.

Как писал NEWS.ru ранее, в Министерстве иностранных дел России заявили, что страны Запада превратили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в «грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов». По данным ведомства, члены технического секретариата ОЗХО провели тайную «операцию» по забору дополнительного биоматериала оппозиционера Алексея Навального.