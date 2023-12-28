Юрист заявил о нулевых шансах Блиновской выиграть дело против ФНС Юрист Хаминский: не вижу оснований, чтобы Блиновская выиграла суд у ФНС

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Налоговый юрист Александр Хаминский заявил NEWS.ru, что не увидел никаких оснований для победы блогера Елены Блиновской в суде против ФНС. По его словам, предпринимательница требует признать действия службы незаконными. Адвокаты Блиновской считают, что если ей удастся выиграть суд, то отпадут основания для возбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты налогов, пояснил эксперт.

Блогерша подала заявление о признании незаконным решения Инспекции ФНС № 6 о привлечении ее к налоговой ответственности. По мнению адвокатов Блиновской, если ей удастся выиграть суд, то, соответственно, отпадут основания для возбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты налогов. Здесь я не вижу оснований к тому, чтобы Блиновская выиграла суд у ФНС, — рассказал Хаминский.

Московский городской суд 14 декабря не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Блиновской на продление ей домашнего ареста. Обвиняемая в неуплате налогов останется под арестом до 26 января 2024 года.

29 ноября стало известно, что Федеральная налоговая служба выставила блогеру счет на 1 402 202 042 рубля. При этом журналисты напомнили, что Блиновская оплатила только 3% от новой суммы долга — 55 млн. Адвокат блогера пояснила, что сама сумма долга не изменилась, остальные начисления являются штрафами и пенями.