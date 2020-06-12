Юрист: Защита Ефремова будет настаивать на невменяемости актёра

https://static.news.ru/photo/e53007c0-ad5b-11ea-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Случай устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова — это преступление, совершённое по неосторожности. Он проявил преступную халатность, сев пьяным за руль, однако с места преступления не сбежал, потому был временно отправлен под домашний арест. Адвокаты Ефремова, учитывая отсутствие на нём других статей, будут бороться за его отправку не в ИК, а в колонию поселения, а для этого стоит настаивать на невменяемости артиста, объяснил юрист Леонид Ольшанский.

По словам эксперта, в СИЗО, как правило, отправляют опасных людей — насильников, убийц, террористов. А те, кто совершил экономические преступления или противоправные деяния по неосторожности, остаются под домашним арестом до решения суда. Именно так случилось и с Ефремовым. Обычно после подобного ДТП с летальным исходом виновнику аварии дают несколько лет колонии-поселения. За этот приговор и будут сражаться адвокаты актёра.

Разница между ИК и колонией-поселением очень большая. Думаю, борьба будет вестись именно за поселение. И ещё — раз он такой наркоман и алкоголик, значит, я бы, как адвокат, двигал бы какую линию? Да он был не в себе, псих он. Давайте-ка его в Кащенко, в Ганнушкина, в Сербского затолкнём на экспертизу, — приводит слова Ольшанского KP.RU.

Также юрист подчеркнул, что дело актёра будет рассматриваться ещё очень долго.

Артист устроил ДТП на Садовом кольце 8 июня. На своей машине он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиоиды и кокаин.

Как ранее писал NEWS.ru, полковник в запасе ФСИН Игорь Шутко заявил, что Ефремова может ждать «тёплый приём» в колонии, если он начнёт вести себя с другими заключёнными неправильно.