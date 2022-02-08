«Откроем ящик Пандоры»: юрист об идее отменить пределы самообороны

Разрешение защищаться всеми способами при незаконном проникновении в жилище вызывает вопросы, сообщил «Царьграду» заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Хотя тема актуальна и проработать её необходимо, так как зачастую оборонявшийся сам оказывается подсудимым, отметил юрист.

Конечно, обращение к этой теме очень актуально. Но у меня есть вопросы. Первое — почему только жилище? Ведь противоправное посягательство бывает на человека, на его родственников, на общественные интересы. И не получится ли так, что давая возможность обороняться любыми способами при попытках проникновения в жилище, мы откроем ящик Пандоры, — усомнился Соловьёв.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями СПЧ дал поручение Верховному суду обобщить судебную практику по необходимой обороне. Важно дать рекомендации судам, как применять законодательство, считает Соловьёв.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР направила в правительство и Верховный суд РФ проект закона, который расширяет права россиян на защиту жилища «от любого преступного посягательства». Парламентарии Ярослав Нилов, Дмитрий Свищёв, Алексей Диденко и Сергей Леонов предлагают внести изменения в Уголовный кодекс в части пределов необходимой обороны.