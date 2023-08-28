Юрист вступилась за женщину, кормившую стаю агрессивных собак в Махачкале Юрист Комагина: в нападении собак на мальчика в Махачкале виноваты плохие законы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительницу махачкалинского микрорайона Репродукторный, которая подкармливала стаю бездомных собак, напавших на мальчика, нельзя осуждать, заявила в беседе с «360» юрист и зоозащитник Анастасия Комагина. Эксперт выразила уверенность, что корень проблемы кроется в несовершенстве российского законодательства в сфере контроля численности безнадзорных животных.

По мнению юриста, осуждать подкармливавшую собак женщину — это «все равно что наказывать за милосердие». Зоозащитница назвала первопричиной инцидента сам факт того, что животные оказываются на улицах.

Причина не в том, что женщина где-то кормила псов. Да, ответственный человек возьмет животное домой, понимая, что важно не просто кормить животное, но и содержать, и отвечать за его действия. <...> Не женщина виновата в этой ситуации, а наше законодательство, которое допускает наличие животных. А должен быть отлов и определение в приют, а затем каких-то собак пристраивать. И это будет более гуманно, — пояснила зоозащитник.

Видеозаписью нападения стаи бездомных собак на ребенка в Махачкале поделились очевидцы. Уточняется, что мальчик спасся, забежав в море. Собаки успели укусить его только один раз.

Ранее в Ачинске Красноярского края подобранный на улице щенок дворняжки спас хозяйку от нападения крупного пса. Пожилая женщина не получила серьезных увечий.