Юрист заявил, что в России грядёт блокировка Wikipedia Юрист Воробьёв: в России грядёт блокировка Wikipedia

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Василий Воробьёв в беседе с NEWS.ru сообщил, что интернет-энциклопедия Wikipedia может быть в скором времени заблокирована в России. По его мнению, это связано с тем, что любой желающий может вносить свои правки в статьи на портале, но ответственность за них будет нести администрация интернет-энциклопедии. По мнению эксперта, как только количество штрафов и претензий достигнет «критической массы», может быть принято решение о блокировке ресурса.

Учитывая, что в Wikipedia правки могут вносить абсолютно любые люди, не обязательно это должна быть сама компания, избежать штрафов будет невозможно. Вопрос в том, что когда наберётся критическая масса этих штрафов, не уйдёт ли собственно Wikipedia из России и не приведёт ли это к блокировке. В принципе, теоретически к этому всё и идёт, скорее всего это просто прелюдия к блокировке Wikipedia на территории Российской Федерации, — заявил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что некоммерческий фонд Wikimedia Foundation Inc., управляющий Wikipedia, попадает под закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов, Это значит, что компания с суточной аудиторией более полумиллиона человек обязана открыть в России свой филиал, представительство или иметь уполномоченное юрлицо.

Роскомнадзор также направлял администрации ресурса требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации относительно действий России на Украине. Ведомство считает, что авторы Wikipedia целенаправленно дезинформируют пользователей и предлагают исключительно антироссийскую интерпретацию событий.