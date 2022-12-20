Юрист: видео с запуском салютов в Новый год может стать уликой Юрист Попов: видео с запуском салютов в Новый год может стать уликой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео из соцсетей с запуском фейерверков в новогоднюю ночь может быть использовано в суде в качестве доказательства нарушения закона «О тишине», согласно которому запуск салютов после 23.00 запрещен, рассказал НСН адвокат Алексей Попов. По его словам, для для доказательства вины за любое административное правонарушение допускаются любые свидетельства.

Формально в качестве доказательств по делу об административных правонарушениях могут быть любые допустимы доказательства, которые свидетельствую о признаках нарушения. Если видео из соцсетей показывает, где было совершено правонарушение и во сколько, это может быть использовано, — рассказал Попов.

Юрист отметил, что запрет на запуск фейерверков в новогоднюю ночь является нелепым. Он напомнил, что раньше для их запуска отводились специальные места. По его мнению, такие же площадки следует оборудовать и сейчас, а не вводить тотальный запрет.

Замначальника Главного управления МЧС по Москве Александр Бобров ранее напомнило законе «О тишине», в рамках которого запрещается запускать пиротехнику после 23:00. Новогодняя ночь исключением не является. Бобров подчеркнул, что за нарушение закона грозит административная ответственность, не уточнив степень наказания.