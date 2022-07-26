Юрист успокоил россиян, получивших мобилизационные повестки Юрист Воробьев: мобилизационные повестки не означают немедленной мобилизации

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Юрист Василий Воробьев объяснил в разговоре с NEWS.ru смысл мобилизационных повесток. По его словам, они не означают немедленную мобилизацию человека и немедленную его отправку в неизвестном направлении и по сути ничем не отличаются от обычной повестки для уточнения данных воинского учета. Юрист также отметил, что получивший повестку гражданин вправе не явиться в военкомат по уважительной причине, например в случае болезни.

Надо понимать, что пока не идет официально объявленная война, ни о какой мобилизации из резервов и речи быть не может, — подчеркнул Воробьев.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости мобилизации всех ресурсов и сил России, чтобы выполнить задачи, поставленные перед спецоперацией на Украине. По словам политика, ключевые задачи СВО — «не дать расползтись нацизму, спасти русский мир и чтобы американщина не доминировала на планете», что требует огромной мобилизации всех ресурсов и сил.