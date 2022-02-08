Юрист усомнилась в эффективности закона о педофилах

Закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов несёт в себе определённые риски, так как данная инициатива открывает целое поле для ошибок и злоупотреблений сотрудников силовых структур, считает почётный адвокат России Людмила Айвар. Она также пожаловалась, что «не видит» качественного расследования подобных уголовных дел, пишет «Радио 1».

Риски я здесь вижу достаточно большие, потому что я не вижу качественного расследования уголовных дел. И меня пугает следующая ситуация. Сейчас Госдума приняла закон, Совет Федерации одобрил, президент подписал, поставили большую жирную точку и сказали правоохранительным органам: «Ловите педофилов!». Если есть такой закон, то должна быть и его реализация. Я очень опасаюсь, что эта долгая и кропотливая работа Госдумы по принятию закона о пожизненном заключении не возымеет свои результаты. Поэтому в этой ситуации могут быть всякие злоупотребления и ошибки, — прокомментировала Айвар.

Закон о пожизненном сроке для педофилов президент Владимир Путин подписал 28 января. Он распространяется на педофилов-рецидивистов, а также на тех, кто совершил насильственные действия над двумя или более несовершеннолетними лицами.

Ранее зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова предложила полностью запретить педофилам доступ в Интернет. Она пояснила, что Сеть является возможным инструментом для совершения преступления, поэтому возможность пользоваться ею необходимо ограничить.