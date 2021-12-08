Юрист указал на «позитивный намёк» в проблеме с введением QR-кодов

Юрист Олег Румянцев назвал «позитивным намёком» пост председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что законопроект об ужесточении системы QR-кодов будет обсуждаться с учётом прав и свобод граждан России. Адвокат уточнил, что таким образом власть пытается сделать ограничения более логичными, сбалансированными и при этом соответствующими законодательству, пишет «Царьград».

Если эта бактериологическая угроза надолго, нам надо научиться принимать решения, которые не обрушивают Конституцию и не нарушают нормальную гражданскую деятельность. Сегодня люди встают на защиту конституционализма. Это очень хороший и важный фактор для защиты наших прав и свобод, — пояснил Румянцев.

Ранее стало известно, что власти примут решение о введении в России обязательных QR-кодов исходя из данных о коллективном иммунитете в стране. Пока же федеральный центр не определился, стоит ли принимать законы о QR-кодах, из-за массового недовольства граждан.

По данным закрытых социологических исследований, об отрицательном отношении к введению QR-кодов сообщили около двух третей россиян, и принятие законопроектов в их нынешнем виде способно сказаться на рейтинге правящей партии. По словам источника, принимающего участие в обсуждении законопроектов, они с большой долей вероятности будут приняты во всех трёх чтениях, но дальнейшая их перспектива неясна.