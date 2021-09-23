Юрист: старые штрафы за превышение средней скорости нельзя обжаловать

Несмотря на то что ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, старые постановления не утратили силу и обжаловать их нельзя. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Обжаловать штраф можно в течение 10 дней после получения копии. Если этот срок пропущен, то обжаловать его нельзя. Исключением являются уважительные причины, по которым это не было сделано вовремя, — отмечает эксперт.

Радько считает, что новая инициатива облегчает жизнь водителям, так как раньше оспорить штрафы было практически невозможно. Например, нельзя было установить точное место совершения нарушения или время, когда произошло превышение скорости.

Ранее сообщалось, что ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на некотором расстоянии друг от друга, действовала в РФ почти семь лет. Она вызывала массу претензий со стороны граждан, указывавших, что в ПДД не содержится понятия средней скорости.