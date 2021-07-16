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Юрист: Роструд усложнил возможность отстранения от работы непривитых

Представитель Центра социально-трудовых прав в интервью NEWS.ru объяснил, почему разъяснения ведомства оставляют больше вопросов, чем ответов
13:35, 16 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Роструд уточнил правила отстранения от работы сотрудников, не привитых от COVID-19. Эти условия были прописаны в письме федеральной службы, направленном в НК «Объединение корпоративных юристов». Так, работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заплаты, причём это касается и тех, кто находится на удалёнке. Старший юрист Центра социально-трудовых прав Юрий Стародумов в интервью NEWS.ru объяснил, почему заявления Роструда оставляют больше вопросов, чем ответов, и как они уменьшают шансы работодателя выиграть в суде дело по иску об отстранении.

—​ Что вы думаете об ответе Роструда?

— Этот ответ оставил больше вопросов, чем было до него. Там не разъясняются сразу несколько важных моментов. В чём главный вопрос? В ст. 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» сказано, что одним из последствий в случае отказа от вакцинации может стать отстранение от работы. Однако это приемлемо, только если речь идёт о человеке, выполняющем работу с высоким риском инфекционного заболевания. Причём это не фигура речи — в этом же законе приведён перечень данных работ. Этот список утверждён постановлением правительства. Он не соответствует перечню в постановлении санитарных врачей. Там нет транспорта, общепита, оказания услуг, но есть, например, образовательные учреждения или те, которые работают с инфекционными больными.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Получается, что по закону некоторых работников отстранять нельзя, но им это сейчас предписано?

— Да. Сейчас Роструд пишет, что сотрудников, чья работа связана с высоким риском инфекционных заболеваний, отстранять можно. Но тот момент, что перечень этих работ не совпадает полностью с профессиями людей, которых могут отстранить, Роструд обошёл стороной. Закон процитировали и ничего не уточнили — это выглядит несколько странно.

— У вас есть ещё какие-то замечания к позиции ведомства?

— Не была прояснена, например, ситуация, когда работник не привился, находясь в отпуске. Это особенно актуально сейчас — летом, если говорить о работниках в сфере образования. Они относятся к группе работников с высоким риском инфекционных заболеваний, их можно отстранить от работы, но, как все знают, в школах у учителей очень большой отпуск в период летних каникул. Роструд не уточнил, что делать, если в сентябре преподаватель придёт непривитым, так как он распоряжался своим временем во время отпуска на своё усмотрение.

Также Роструд заявил, что нынешний статус-кво сохраняется до нормализации эпидемиологической ситуации, при этом не объяснив, как понять, что она нормализовалась. Непонятно до сих пор — об этом будет какое-то отдельное постановление или соответствующий вывод можно сделать как-то по-другому. Так, всё в ответе Роструда написано верно, но наиболее волнующих всех вопросов в ведомстве не коснулись.

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Также в письме говорится, что можно не допускать к работе непривитых сотрудников, даже если они на удалёнке. Это законно?

— Законно. В законодательстве действительно нет исключений для тех, кто трудится в удалённом режиме. Тут я с ними согласен. Насколько это разумно — это уже совсем другой вопрос. Если есть желание эту возможную «неразумность» устранить, то для этого сначала надо изменить законодательство.

Получается, Роструд не помог работодателям защититься от возможных будущих исков от отстранённых сотрудников?

— Правильно. Например, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве писал в своих разъяснениях, что закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» с его перечнем не нужно применять. Оперштаб, правда, при этом ни на что не ссылался, но хотя бы работодатель может ссылаться в случае чего на это разъяснение. А Роструд говорит, что на самом деле нужно применять закон. Ситуацию они только усложнили теперь. Расхождения в рекомендациях не прокомментированы, это всё создаёт для работодателей дополнительные трудности.

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