Юрист: Роструд усложнил возможность отстранения от работы непривитых

Роструд уточнил правила отстранения от работы сотрудников, не привитых от COVID-19. Эти условия были прописаны в письме федеральной службы, направленном в НК «Объединение корпоративных юристов». Так, работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заплаты, причём это касается и тех, кто находится на удалёнке. Старший юрист Центра социально-трудовых прав Юрий Стародумов в интервью NEWS.ru объяснил, почему заявления Роструда оставляют больше вопросов, чем ответов, и как они уменьшают шансы работодателя выиграть в суде дело по иску об отстранении.

—​ Что вы думаете об ответе Роструда?

— Этот ответ оставил больше вопросов, чем было до него. Там не разъясняются сразу несколько важных моментов. В чём главный вопрос? В ст. 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» сказано, что одним из последствий в случае отказа от вакцинации может стать отстранение от работы. Однако это приемлемо, только если речь идёт о человеке, выполняющем работу с высоким риском инфекционного заболевания. Причём это не фигура речи — в этом же законе приведён перечень данных работ. Этот список утверждён постановлением правительства. Он не соответствует перечню в постановлении санитарных врачей. Там нет транспорта, общепита, оказания услуг, но есть, например, образовательные учреждения или те, которые работают с инфекционными больными.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Получается, что по закону некоторых работников отстранять нельзя, но им это сейчас предписано?

— Да. Сейчас Роструд пишет, что сотрудников, чья работа связана с высоким риском инфекционных заболеваний, отстранять можно. Но тот момент, что перечень этих работ не совпадает полностью с профессиями людей, которых могут отстранить, Роструд обошёл стороной. Закон процитировали и ничего не уточнили — это выглядит несколько странно.

— У вас есть ещё какие-то замечания к позиции ведомства?

— Не была прояснена, например, ситуация, когда работник не привился, находясь в отпуске. Это особенно актуально сейчас — летом, если говорить о работниках в сфере образования. Они относятся к группе работников с высоким риском инфекционных заболеваний, их можно отстранить от работы, но, как все знают, в школах у учителей очень большой отпуск в период летних каникул. Роструд не уточнил, что делать, если в сентябре преподаватель придёт непривитым, так как он распоряжался своим временем во время отпуска на своё усмотрение.

Также Роструд заявил, что нынешний статус-кво сохраняется до нормализации эпидемиологической ситуации, при этом не объяснив, как понять, что она нормализовалась. Непонятно до сих пор — об этом будет какое-то отдельное постановление или соответствующий вывод можно сделать как-то по-другому. Так, всё в ответе Роструда написано верно, но наиболее волнующих всех вопросов в ведомстве не коснулись.

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— Также в письме говорится, что можно не допускать к работе непривитых сотрудников, даже если они на удалёнке. Это законно?

— Законно. В законодательстве действительно нет исключений для тех, кто трудится в удалённом режиме. Тут я с ними согласен. Насколько это разумно — это уже совсем другой вопрос. Если есть желание эту возможную «неразумность» устранить, то для этого сначала надо изменить законодательство.

— Получается, Роструд не помог работодателям защититься от возможных будущих исков от отстранённых сотрудников?

— Правильно. Например, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве писал в своих разъяснениях, что закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» с его перечнем не нужно применять. Оперштаб, правда, при этом ни на что не ссылался, но хотя бы работодатель может ссылаться в случае чего на это разъяснение. А Роструд говорит, что на самом деле нужно применять закон. Ситуацию они только усложнили теперь. Расхождения в рекомендациях не прокомментированы, это всё создаёт для работодателей дополнительные трудности.