Юрист рассказала, законны ли домашние задания на каникулах Юрист Бондаренко: нельзя требовать освоения школьной программы на каникулах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Освоение школьной общеобразовательной программы во время каникул может носить рекомендательный характер, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования Наталья Бондаренко. По ее словам, заставлять учеников выполнять домашние задания во время их законного отдыха неправомерно.

Как отметила эксперт, прямого запрета задавать задание на каникулы или выходные дни нет. Однако, согласно закону «Об образовании», каникулы являются академическим правом школьников на плановый перерыв в обучении для отдыха и других социальных целей.

Домашние задания в каникулярный период могут носить только рекомендательный характер. <...> Требовать от обучающихся выполнения заданий на каникулах, то есть возлагать обязанность по освоению общеобразовательной программы — по выполнению домашних заданий, привлечение к мероприятиям, не предусмотренным учебными планами, — в каникулярный период является неправомерным, — подчеркнула юрист.

По ее словам, подобные факты можно рассматривать как нарушение прав и свобод обучающихся. При этом Бондаренко напомнила, что домашние задания на каникулах могут быть полезны, чтобы ученик наверстал упущенное, подготовился к продолжению обучения или олимпиаде.

Ранее фракция «Новые люди» в Госдуме выступила с законодательной инициативой о полном отказе от домашних заданий для школьников. При этом вице-спикер палаты от фракции Владислав Даванков признался, что предложил отменить домашку по просьбе сына.