Юрист рассказала, законно ли пользоваться Instagram после блокировки

Пользоваться Instagram после его блокировки в России всё ещё законно, сообщила медиаюрист Галина Антонец изданию «ФедералПресс». Пока что компания Meta, которой принадлежит соцсеть, не признана экстремистской, и иск по отношению к ней не связан с блокировкой, объяснила она. По иску ещё нет решения суда.

Ещё раз! Читаем внимательно. На сегодняшний день решения о признании Meta экстремисткой организацией нет. Но вот когда оно появится и мы его прочитаем, то только тогда можно будет понять (попытаться понять), насколько оно задевает права и обязанности пользователей Facebook и Instagram, — сказала Антонец.

Она отметила, что сейчас пользоваться заблокированными в стране соцсeтями можно с помощью VPN, это ещё не нарушает закон. Признать экстремистской требуют именно компанию Meta, а не её соцсети или мессенджер WhatsApp, уточнила Антонец.

Доступ к соцсети Instagram был заблокирован с полуночи 14 марта. Это было сделано по требованию Генеральной прокуратуры после того, как в Сети появились призывы к насилию по отношению к российским военным.

В свою очередь WhatsApp не коснутся меры, которые могут ввести в России против компании Meta, сообщил источник в правоохранительных органах. Как отметил собеседник, мессенджер трогать не будут, поскольку он является средством коммуникации, а не источником размещения.