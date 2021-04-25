Юрист рассказала, за что можно выселить соседей

https://static.news.ru/photo/6dab76a0-3739-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Основаниями для выселения соседей могут служить систематические нарушения законных интересов жителей дома, а также действия, способствующие разрушению жилого помещения. Об этом РИА Новости рассказала юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.

Примерами оснований для выселения, по словам Софьи Волковой, могут служить систематические нарушения тишины, хулиганские действия со стороны соседей, нарушения правил содержания домашних животных или игра ночью на музыкальных инструментах.

Однако однократного нарушения правил недостаточно для обращения в суд, уточняет юрист. Нарушения должны быть систематическими и документально зафиксированными. Также следует подтвердить, что ситуацию пытались уладить мирно, но из этого ничего не вышло.

Если речь заходит о жалобах на разрушение жилого помещения, то под этим подразумевается перепланировка жилища без соответствующего разрешения, отсутствие мер по устранению неисправности электропроводки или невыполнение обязательств по проведению капитального ремонта.

Если сосед является собственником, то на основании коллективного обращения, согласно Жилищному кодексу, управляющая компания сначала дает ему от одного до трёх месяцев на устранение неисправностей, после чего обращается в суд, — отметила юрист.

Также из квартиры могут выселить нанимателя и членов его семьи, если они не вносили плату за жилое помещение и коммунальные услуги в течение шести месяцев без уважительной причины. При этом выселяемым предоставляется новое жильё по договору социального найма.

В любом случае, по словам юриста, независимо от формы собственности, выселение может происходить только по решению суда и при наличии исполнительного листа.

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