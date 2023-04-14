Юрист рассказала, за что могут отобрать садовый участок Юрист Антонова: дачный участок могут отобрать за незаконные строения

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Многие россияне открыли дачный сезон, и в этой связи владельцам садовых участков напоминают об ответственности за различные нарушения. В ряде случаев землю даже могут забрать через суд. При этом одуванчики, которыми часто пугают дачников, на самом деле не страшны, рассказала в беседе с «Царьградом» юрист Екатерина Антонова. По ее словам, штрафы за сорняки касаются только арендаторов земли сельскохозяйственного назначения, а вот за незаконные строения участок могут отобрать.

Для хозяев участков под индивидуальное жилищное строительство, которые в основном и используются для огородов у дома, этот закон неактуален. Максимум дачника могут наказать за то, что он допустил распространение на своей территории борщевика Сосновского. И то за это оштрафуют всего на 500 рублей, — цитирует издание специалиста.

Также, по ее словам, дачников накажут рублем за превращение участка в свалку. Любителей закапывать отходы после пикника на природе и жечь мусор на своей территории ждет штраф в размере до двух тысяч рублей.

Более серьезные санкции ждут владельца участка, который использует землю не по назначению — например, вместо огорода устроил автосервис, напомнила юрист. Если нарушение не устраняется в течение трех лет, участок могут изъять. Аналогичная мера может быть принята, если хозяин воздвиг на земле строение, которое не зарегистрировал в ЕГРН.

Ранее российским дачникам посоветовали бороться с борщевиком с помощью водонепроницаемой пленки и косы. Также можно засеять сад люцерной, клевером или хвойными. Третий метод — использование химических препаратов.