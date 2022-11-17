Юрист рассказала, в каких случаях жилплощадь может перейти к государству Юрист Федорова: жилье переходит государству, если нет наследников или они признаны недостойными

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Жилплощадь может перейти к государству в случае, если его признают выморочным, рассказала СМИ юрист Ольга Федорова. По ее словам, это может произойти, если наследники отказались от имущества, но не указали, в пользу кого они это сделали, если никто из наследников не принял наследство или они были признаны судом недостойными, а других наследников нет. В таком случае жилье переходит в муниципальную собственность и включается в фонд социального использования.

Такую квартиру могут предоставить другим гражданам по договорам социального найма, — рассказала Федорова.

Юрист Мелентьев добавил, что такое жилье также может быть выставлено на официальные торги или в безвозмездном порядке передано совершеннолетним сиротам, которые стояли в очереди на получение жилья.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев ранее рассказал о том, что срок действия программы по выдаче льготной ипотеки под 7% годовых истекает 31 декабря 2022 года. По его словам, новых мер поддержки первичного рынка жилья не планируется. На вопрос, ведется ли подготовка каких-либо новых мер по поддержке первичного рыка, замминистра ответил, что в этом нет необходимости.