Юрист рассказала, в каких случаях можно попасть в тюрьму из-за селфи

Пользователи соцсетей и мессенджеров привыкли размещать в своих аккаунтах различные фото и делиться ими, однако в некоторых случаях это может стать причиной гражданского, административного и даже уголовного преследования. Об этом РИА Новости рассказала директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова.

Эксперт подчеркнула , что пользователям нельзя публиковать изображения и видео других людей без их согласия, порнографию, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, а также сведения, составляющие гостайну или порочащие облик органа власти.

Например, сын посылает маме своё фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлечённый историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлёт интимные фото друзьям. Что из перечисленного является нарушением закона? Всё! — сообщила Хомякова.

При этом фото и изображения без согласия можно публиковать, если владелец фото позировал за деньги или фото сделано случайно, в общественном месте, если изображение конкретного лица не является целью публикации, а также если фото размещено в интересах государства или общества. Фото и видео эротического и порнографического содержания можно публиковать, если они имеют художественную или научную ценность, а также сюжет: для определения этого назначается искусствоведческая экспертиза. При этом любое участие в съёмке несовершеннолетних категорически запрещено.

Отдельно эксперт отметила вопрос скачивания чужих фото, размещённых в соцсетях. По её словам, перед скачиванием нужно ознакомиться с пользовательским соглашением и проверить настройки приватности конкретного профиля. В случае если заимствование изображений не предусмотрено настройками или правилами соцсети, против разместившего может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее в Норвегии приняли поправки к закону о маркетинге, согласно которым все отретушированные фотографии в социальных сетях будут обозначены специальными метками. Закон распространится на рекламные изображения и видео, опубликованные в Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat и Twitter.

Пользователям запрещается публиковать снимки с любой ретушью, которая улучшает внешность или фигуру, без специальной маркировки. Власти Норвегии приняли эти меры для борьбы с нереалистичными стандартами красоты: по их мнению, идеал красоты навязывают людям на рабочем месте, в общественных местах, дома и в различных СМИ.