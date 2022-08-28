Юрист рассказала об отмене уже оплаченного работодателем отпуска Юрист Иванова: при форс-мажоре работник имеет право перенести уже оплаченный отпуск

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Партнер BGP Litigation Анна Иванова заявила, что согласно законодательству, установленные заранее дни отпуска обязательны как для работодателя, так и для работника. Однако по согласию сторон отпуск можно перенести, даже если он уже оплачен, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Юрист пояснила, что, как правило, это случается при возникновении форс-мажорных обстоятельств. К примеру, в ситуации, когда компании из-за производственной необходимости надо срочно отозвать работника из отпуска. Если тот согласится, неиспользованные дни сможет отгулять позже в любое время.

Бывают случаи, когда работники сами просят перенести отпуск по семейным обстоятельствам. Работодатели обычно соглашаются. По словам Ивановой, главным здесь является переплата. Хотя работник уже получил отпускные, при выходе на работу ему обязаны платить зарплату. И позже его нельзя будет отпустить в отпуск без отпускных. В такой ситуации все решается по согласию сторон.

Если работодатели идут навстречу работникам в этом вопросе, то условием переноса должен быть возврат работником полученных отпускных, — подчеркнула юрист.

Ранее стало известно, что директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин заявил: в 2023 году отпуск лучше всего планировать на август или октябрь. Это касается тех россиян, которые желают снизить финансовые потери от ухода на отдых, отметил он. В следующем году самыми невыгодными для ухода в отпуск месяцами эксперт считает январь, февраль, апрель и май.