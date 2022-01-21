Юрист рассказала об основной проблеме правового аспекта пандемии COVID

Невозможно точно определить, при каком количестве заболевших или умерших от коронавируса можно считать пандемию завершённой, рассказала юрист Ирина Клопова. Этот вопрос является основной правовой проблемой пандемии COVID и открывает целое поле возможностей для нарушения прав человека, пишет Live 24.

Основная проблема здесь — это отсутствие качественных и количественных критериев для определения пандемии как таковой. Например, чётко не определено, какой уровень заболевших/умерших позволяет отменять режим пандемии. И это создаёт поле возможностей для нарушений прав граждан, — подчеркнула Клопова.

Чаще всего права граждан нарушаются при незаконном отстранении от работы, недопуске в общественные заведения, ограничении права передвижения, а также при понуждении к вакцинации или ПЦР-тестированию. Она добавила, что больше всего ошибок допускают именно работодатели, которые оформляют документы ненадлежащим образом, из-за чего отстранение сотрудников от работы может считаться незаконным.

Ранее посол России в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская назвала введение системы QR-кодов нарушением прав человека. Дипломат также раскритиковала призывы лишать дипломов медиков за высказывания против вакцинации.