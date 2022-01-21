Юрист рассказала об основной проблеме правового аспекта пандемии COVID
Юрист Клопова: нет чётких критериев, позволяющих определить конец пандемии коронавируса
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:02, 21 января 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Невозможно точно определить, при каком количестве заболевших или умерших от коронавируса можно считать пандемию завершённой, рассказала юрист Ирина Клопова. Этот вопрос является основной правовой проблемой пандемии COVID и открывает целое поле возможностей для нарушения прав человека, пишет Live 24.
Основная проблема здесь — это отсутствие качественных и количественных критериев для определения пандемии как таковой. Например, чётко не определено, какой уровень заболевших/умерших позволяет отменять режим пандемии. И это создаёт поле возможностей для нарушений прав граждан, — подчеркнула Клопова.
Чаще всего права граждан нарушаются при незаконном отстранении от работы, недопуске в общественные заведения, ограничении права передвижения, а также при понуждении к вакцинации или ПЦР-тестированию. Она добавила, что больше всего ошибок допускают именно работодатели, которые оформляют документы ненадлежащим образом, из-за чего отстранение сотрудников от работы может считаться незаконным.
Ранее посол России в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская назвала введение системы QR-кодов нарушением прав человека. Дипломат также раскритиковала призывы лишать дипломов медиков за высказывания против вакцинации.