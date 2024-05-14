Юрист рассказала о важности закона, регулирующего работу маркетплейсов Юрист Лебедева: важно урегулировать торговлю в онлайн-магазинах

Необходимо урегулировать торговлю в онлайн-магазинах, поскольку сейчас в России отсутствует профильное законодательство, рассказала «360» юрист по защите бизнеса и продавцов на маркетплейсах Ольга Лебедева. По ее словам, онлайн-магазины имеют свою специфику.

Существует некий вакуум в Гражданском кодексе России относительно торговли на маркетплейсах, а она имеет очень большую специфику. Здесь не равны в отношениях продавец и маркетплейс, покупатель и маркетплейс, — объяснила эксперт.

Юрист отметила, что на портале маркетплейса может легко меняться информация, например, подниматься и опускаться тарифы, на что нельзя никак повлиять. Чаще всего страдают именно поставщики и продавцы, поэтому нужно ввести онлайн-магазины в сферу регулирования антимонопольного законодательства. Так, площадки не смогут злоупотреблять своим положением.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся три разных законопроекта по этому вопросу, добавила Лебедева. Они касаются взаимодействий маркетплейса и продавца, регулирования тарифов и изменения оферт, заключила юрист.

Ранее другой юрист, Александр Тарасенко, рассказал, что продавцам на маркетплейсах приходится завышать цены из-за недобросовестных покупателей, которые сдают использованную вещь или возвращают вместо дорогостоящего товара подделки. Эксперт подчеркнул, что в этой ситуации страдают все.