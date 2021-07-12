Юрист рассказала о положенных беженцам в России льготах

Основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова заявила, что находящиеся на территории России в качестве беженцев, имеют право медицинскую помощь, социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России, а также содействие в устройстве детей в детские сады и школы. Она отметила, что беженцам обязаны оказывать содействие в направлении на профессиональное обучение или в трудоустройстве. Также беженцам, по словам специалиста, будет предоставлено бесплатное питание в пунктах временного размещения, сообщают «Известия».

Помимо этого, каждому прибывшему в РФ жителю ДНР и ЛНР после 18 февраля 2022 года положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, — рассказала Гукова.

Эксперт добавила, что беженцам также положена возможность работать по найму или осуществлять предпринимательскую деятельность. Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса беженцев по состоянию на 28 марта превысило 472 тысяч.

В России в настоящее время готовится новая программа репатриации высококлассных специалистов, которые хотят вернуться на родину. В российские ведомства обращаются россияне из-за рубежа, где допускается проявление давления на русских. Среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается экономика России.