Юрист рассказала о «подводных камнях» покупки подержанного авто в салоне Юрист Ситдикова: важно перечитывать договор перед покупкой подержанного авто

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При покупке подержанной машины в автосалоне нужно быть бдительным, предупредила юрист Виктория Ситдикова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, бытует мнение о том, что автосалоны берут на себя большую ответственность, чем частные лица, и покупать у них безопаснее и надежнее, однако не все предприятия выполняют свои обязательства добросовестно.

Помимо основных документов, запросите документ, подтверждающий снятие машины с учета в МРЭО (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД), а также справку, свидетельствующую о том, что авто не числится в угоне, — рекомендовала юрист.

Особое внимание, по словам Ситдиковой, стоит уделить договору, который покупателю дают на подписание. Она советует ознакомиться с ним крайне внимательно, задавать вопросы по непонятным пунктам или просить заменить условия, которые приобретатель считает некорректно указанными. Эксперт пояснила, что в документ после ознакомления могут вноситься правки, как правило, не отвечающие интересам покупателя, поэтому перед подписанием нужно перечитать документ повторно.

Ранее Ситдикова предупредила, что перекупщики не регистрируют ни продаваемые машины, ни договоры купли-продажи. Она отметила, что транспортное средство зачастую выставляет на рынок не владелец, указанный в ПТС, на чье имя имеется СТС, а спекулянт. По ее словам, перед покупкой авто у частного лица лучше потребовать паспорт владельца и сверить данные в документах, чтобы быть уверенным в том, что машина приобретается у первоначального собственника.