Юрист рассказала, когда копирование чужой идеи рилса считается плагиатом Юрист Ковалева: полное копирование чужого рилса будет считаться плагиатом

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Полное копирование чужой идеи рилса (короткого вертикального видео) может считаться плагиатом, предупредила юрист Ирина Ковалева. В разговоре с интернет-изданием Regions эксперт подчеркнула, что при этом блогеры могут частично заимствовать идеи друг у друга. Например, достаточно заменить некоторые детали в видеоролике, чтобы не столкнуться со штрафами.

В этот раз блогера, укравшего идею для видео у подмосковного риелтора, оштрафовали, так как он полностью скопировал чужой ролик. Плагиатом не будет считаться частичное заимствование, то есть если ты изменил одну деталь или название ролика, то это разрешено, — пояснила юрист.

Ситуация со штрафом риелтора, который снял ролик, идентичный видео своей коллеги, может дать возможность другим авторам контента патентовать свои идеи. Как считает Ковалева, в случае конфликтных ситуаций блогеры будут чаще обращаться в суд. Она напомнила, что авторское право начало быстро развиваться после многочисленных скандалов среди знаменитостей. Так, в апреле в суд подали заявление на блогера Даню Милохина, который использовал чужой музыкальный трек без указания авторства, уточнила юрист.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на юриста Дарину Лисецкую, что российский суд впервые наказал пользователя соцсетей за кражу идеи рилса. По данным канала, с риелтора из Московской области взыскали 300 тысяч рублей.