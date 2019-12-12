https://static.news.ru/photo/7069022e-1cd9-11ea-bc6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look Press

Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что делать работнику, которому могут неожиданно предложить уйти по собственному желанию.

Если предлагают уйти по собственному желанию, а ты не хочешь уходить с работы, то нужно продолжать работать, если видишь, что нарушаются права, то иди защищай права в суд, говори об этом, — отметила эксперт в интервью «Москве 24».

По её словам, если на фирме идёт сокращение штата, то работодатель обязан за два месяца предупредить своих сотрудников и предложить им имеющиеся вакансии. При этом если работнику не предложили другое место или он отказался от него, то он может рассчитывать на пособие в размере средней месячной зарплаты.

Кроме того, работодатель не имеет права разрывать трудовые отношения с беременными женщинами, матерями с трёхлетними детьми и т.д.

Как писал NEWS.ru, руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов заявил, что жалоб на незаконные увольнения работников старшего возраста в России нет. Вместе с тем он не стал называть точное количество предпенсионеров, занятых на производстве.