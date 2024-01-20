Юрист рассказала, как получить налоговый вычет с покупки квартиры Юрист Гукова: получить налоговый вычет при покупке жилья можно только один раз

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Россияне при покупке недвижимости или строительстве жилья могут получить налоговый вычет и компенсировать часть затрат, рассказала «Известиям» юрист Ирина Гукова. Но такую льготу при приобретении квартиры предоставляют лишь один раз, предупредила она.

Ее можно получить только при первой покупке недвижимости (либо если при прошлой вычет не оформлялся). Продавец не должен быть близким родственником. Это обязательное требование. Покупатель должен уплачивать подоходный налог по форме 2-НДФЛ. К примеру, индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной схеме, не могут претендовать на вычет. Человек должен быть резидентом РФ, а приобретаемая недвижимость должна находиться на территории России, — рассказала юрист.

Гукова добавила, что получить вычет за покупку недвижимости в другой стране нельзя. И компенсацию не предоставят, если квартиру оплачивал работодатель или иное третье лицо.

Льготу нельзя получить и с той части стоимости, которая оплачивалась материнским капиталом, отметил юрист. Например, если квартира стоила 2 млн рублей и 500 тысяч оплачивались маткапиталом, то компенсировать можно не более 195 тысяч рублей.

На 2024 год с помощью этого механизма можно вернуть до 260 тысяч рублей, уточнила Гукова. Компенсировать можно 13% от цены квартиры, но не более чем от 2 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал россиянам погашать долги с помощью налогового вычета. По его словам, так можно оплатить в том числе квитанции по ЖКХ, подав заявление через «Госуслуги».