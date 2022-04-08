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Юрист рассказала, как получить компенсацию за врачебную ошибку

Юрист Третьякова рассказала о получении пациентом компенсации за ошибку врача
05:16, 11 апреля 2022
Юрист рассказала, как получить компенсацию за врачебную ошибку Фото: Unsplash
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Юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова рассказала, что получивший неправильное лечение пациент может рассчитывать как на возмещение причинённого вреда, так и на компенсацию морального вреда. Компенсировать моральный вред, как показывает сложившаяся юридическая практика, проще, так как для этого достаточно косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента или его близких родственников, пишет агентство ПРАЙМ.

Юрист отметила, что такие иски суды удовлетворяют чаще.

С компенсацией морального вреда проще — тут уже сложился единый подход, в том числе подтверждённый в одном из последних решений Верховного Суда, <...> когда для компенсации морального вреда достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента/его близких родственников, — пояснила специалист.

Требовать возмещение ущерба куда сложнее, так как в это случае необходимо установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причинённым вредом, отметила специалист.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в результате врачебных ошибок ежегодно осложнения получают 70 тысяч пациентов. Он привёл несколько примеров, когда из-за неправильных действий врачей жизнь человека трагически обрывалась.

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