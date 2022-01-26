Юрист рассказала, как получить компенсацию за полученную на гололёде травму

Чтобы получить компенсацию за травму, полученную при падении на скользкой дороге, нужно обратиться в больницу, сфотографировать место падения, зафиксировать полученные повреждения и обратиться к ответственной за этот участок дороги организации, рассказала юрист Елена Попова. Она подчеркнула, что «любая территория кому-то принадлежит», пишет Сиб.фм.

Нужно сохранить контакты свидетелей, вызвать скорую помощь или обратиться в травмпункт. Затем обязательно нужно указать, что причина травмы — падение. Можно взять больничный, сохранить чеки о покупке лекарств и сделать фото места причинения вреда. Таким образом данный факт будет задокументирован, — пояснила Попова.

Она уточнила, что если человек упал на частной территории, то претензию стоит выставить в адрес компании. При этом в случае с дворовой территорией обращаться стоит в управляющую компанию, если падение случилось на территории муниципалитета — подавать жалобу стоит в адрес соответствующей организации, резюмировала Попова.

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал, как получить компенсацию ущерба от снегоуборочной машины. По его словам, для этого необходимо попросить инспектора ГИБДД зафиксировать нарушение по камерам видеонаблюдения.